Borítókép: Hajdu Ferenc tatabányai képviselő női ruhában jelent a közgyűlés LMBTQ-témájú napirendi pontjának tárgyalásán
(Forrás: Önkormányzatitv.hu)
Videón, ahogy női ruhában tiltakozott a tatabányai férfi képviselő a gyermekvédelmi javaslat vitáján
Szokatlan jelenet zavarta meg a tatabányai közgyűlés munkáját: Hajdu Ferenc, a Többségben Tatabányáért képviselője női ruhában jelent meg, miközben a Mi Hazánk önkormányzati fenntartású oktatási intézményekre vonatkozó indítványát tárgyalták. Szücsné Posztovics Ilona polgármester végül kiküldte a képviselőt az ülésteremből.
Borítókép: Hajdu Ferenc tatabányai képviselő női ruhában jelent a közgyűlés LMBTQ-témájú napirendi pontjának tárgyalásán
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