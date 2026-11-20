A Magyar Nemzet korábbi számítása szerint egy, a rezsicsökkentett sávhatárig, vagyis évi 2523 kilowattóráig fogyasztó háztartás éves villanyszámlája akár 10,5 százalékkal is emelkedhet. A kisebb fogyasztású háztartások esetében arányaiban még nagyobb lehet a növekedés.

A Telex november a tegnapi napon a kormány segítségére sietett, és cikkükben azt állították, Kapitány István bejelentése szerint a kormány kompenzálni kívánja a lakossági fogyasztókat. A kompenzáció részletei ugyanakkor nem ismertek.

Januárban még mást ígért a miniszter

Kapitány István januári kijelentéseinek fényében különösen érdekes a mostani fordulat. A politikus akkor a rendszerhasználati díjak csökkentését ígérte, most viszont a lakossági díjrendszer átalakítását jelentette be, amelyben az egyik alapvető díjtétel közel tízszeresére emelkedik. November 19-én már arról beszélt, hogy a vállalkozások rendszerhasználati díjai átlagosan 55 százalékkal csökkennek, miközben a családok villanyszámlája nem emelkedik. A miniszter szerint a változtatásra azért van szükség, mert az előző kormány aránytalanul nagy terheket rótt a vállalkozásokra.

A kormány tehát most a vállalkozások terheinek csökkentését helyezi előtérbe, a lakosság számára pedig kompenzációt ígér. Ez azonban már egészen más konstrukció, mint a januárban beharangozott rendszerhasználatidíj-csökkentés és a rezsicsökkentés szociális alapú kiterjesztése.

Ráadásul november elején a miniszter a Kossuth rádióban még arról beszélt, hogy a kormány nem tervezi a rezsicsökkentés átalakítását, és nem is dolgozott annak szociális alapú módosításán.