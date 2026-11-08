Kapitány Istvánék illúziója szerint orosz gáz nélkül is lesz rezsicsökkentés, már az LNG-beszerzésekre készülnek

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Nagy a tét, rezsivédelem nélkül a jelenlegi árak háromszorosát fizetnék a magyarok. A rezsicsökkentés ezen a télen még marad, de nem tudni, hogy az erre félretett költségvetési forrás elegendő lesz-e egész évre. Közben Kapitány István államtitkára már arról írt írásbeli válaszában, hogy orosz gáz nélkül is működne a jelenlegi energiarendszer.

Kiss Gergely
2026. 11. 08. 8:06
Kapitány Istvánék illúziója szerint orosz gáz nélkül is lesz rezsicsökkentés, már az LNG-beszerzésekre készülnek
Vajon meddig marad a rezsicsökkentés? Fotó: Havran Zoltán

A parlamenti válaszból egyfelől világosan kirajzolódik az új energiapolitikai irányvonal, másrészt viszont Porcher Áron érvelése több ponton is szembemegy az energetikai és piaci realitásokkal.

A legmerészebb állítás kétségkívül az, hogy a jelenlegi fő beszerzési forrás, vagyis az orosz vezetékes gáz teljes kiesése érdemi többletköltség nélkül pótolható lenne.

A szomszédos országokkal kiépített fizikai összeköttetések valóban adottak, a csővezeték önmagában még nem jelent olcsó és szabadon lekötött árut. A hivatkozott norvég vagy kaszpi-tengeri gáz eljuttatása Magyarországra többszörös tranzitdíjakkal jár, a globális LNG-piacról érkező szállítmányok esetében a cseppfolyósítás, a tengeri fuvarozás, a kikötői visszagázosítás és a szűkös terminálkapacitások díja is emeli a végső árat. Ráadásul egy esetleges keleti leállás azonnali keresleti sokkhoz és dráguláshoz vezetne a gáztőzsdéken, így a kieső mennyiség pótlása csak súlyos felárral lenne lehetséges, ami azonnal kikezdené a válasz egy másik részében védettnek nyilvánított rezsicsökkentés pénzügyi alapjait.

 

energiaSzalai Piroskarezsicsökkentés

Komment

Összesen 2 komment

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Néző László
idezojelekköltségvetési tervezet

A rémuralom háza

Néző László avatarja

Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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