A hitelminősítő külön kiemelte az orosz energiahordozóktól való függőséget, amely továbbra is a magyar gazdaság egyik legfontosabb strukturális sérülékenysége. Az olaj- és gázimport több mint 90 százaléka orosz forrásból érkezik. Egy tartós energiapiaci zavar vagy az árak jelentős emelkedése egyszerre ronthatná a gazdasági növekedést, a fizetési mérleget és a költségvetési egyensúlyt, különösen az állami energiatámogatási rendszer fenntartása mellett.

Az S&P szerint a pozitív megítélés tartósságához kiszámítható gazdaságpolitikára, következetes költségvetési fegyelemre és az intézményi reformok végrehajtására van szükség. Az euró bevezetésére vonatkozó kormányzati célkitűzés hosszabb távon javíthatja a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát, ennek eléréséhez azonban szintén tartós és következetes alkalmazkodásra lesz szükség.