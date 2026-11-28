Orbán Viktor Ukrajna-politikája az irányadó?

A politológus a műsorvezető felvetésére, hogy kit próbál követni Magyar Péter a nemzetközi politikában, úgy válaszolt: először is Orbán Viktorra figyelt.

Ugyanakkor óriási próbatétel előtt áll a miniszterelnök Ukrajna kapcsán, mert tavaly Orbán Viktor a cseh és a szlovák kormányfővel együttműködve elérte, hogy Magyarország kimaradjon az ukrán hadikölcsönökből.

Ukrajna újabb 70 milliárd eurót kért 2027-re, amiből a nyugati szövetségesek mellett az Európai Uniónak is jelentős összeggel kellene kivennie a részét. Remélhetjük, hogy Magyar Péter ebben a kérdéskörben követni akarja Orbán Viktor politikáját, miután a magyar közvélemény döntő többsége ma is egyetért abban, hogy ne küldjünk több pénzt, se fegyvert, se katonát az ukrajnai háborúba – értékelt Kiszelly Zoltán.

Trumptól is tanulhatott Magyar Péter

A műsorban arra is kitértek, hogy Magyar Péter külföldi példákat is másolva hatékonyan alkalmazza a politikai marketing és kommunikáció eszközeit, a képi megjelenítést és a közösségi felületeket. A napokban Kárpátalján Zelenszkij ukrán elnökkel együtt néhány percig ingujjban beállt egy helyi csapat edzésén röplabdázni, ami kísértetiesen emlékeztet egy 1995-ös brit kampányeseményre, amikor az éppen feltörekvő fiatal munkáspárti vezető, későbbi miniszterelnök, Tony Blair az angol futball néhai ikonjával, a Newcastle United akkori menedzserével, Kevin Keegannel fejelgetett néhányat a Labour brightoni konferenciáján. Kiszelly Zoltán szerint a magyar miniszterelnök a kárpátaljai pár perces röplabdázással – amely bejárta a világsajtót – azt akarta demonstrálni, hogy új fejezet kezdődött a magyar-ukrán kapcsolatokban. A politológus azt is megjegyezte, hogy Magyar Péter sokat tanult Donald Trump amerikai elnök provokatív, olykor agresszív, támadó stílusából, aki szintén gyakran alkalmazza a számára kedvezőtlen kérdéseket feszegető újságírók sarokba szorítását, „fake newsnak” hiteltelennek minősítve őket. Ez a kommunikációs stratégia sikeresnek bizonyult mindkét politikusnak, hiszen választást nyertek, de a novemberi amerikai félidős voksolás azt is bizonyítja, hogy a kormányzás más szint, a nem túl eredményes gazdaságpolitika miatt vereséget szenvedtek a republikánusok.

Ezzel összefüggésben Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány hibás stratégiája, a brüsszeli elvárásoknak való megfelelés, a nyugati cégek helyzetbehozása a magyarokkal szemben,

a német ipar gyengélkedése és az orosz energiáról jövőre esedékes leválás súlyos gazdasági problémákat okozhat hazánkban.