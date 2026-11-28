A csaknem megduplázódó kamatteher ráadásul nem önmagában érkezik. Az ÁSZ arra figyelmeztetett, hogy együttesen komoly kockázatot jelent a fejlesztésekre

a dráguló finanszírozás,

a vállalkozásokat terhelő adóváltozások

és az új, 200 milliárd forintos vagyonadó.

A külső pénzügyi környezet sem ígér könnyítést: a piaci árazásokból levezetett kamatpálya alapján az Európai Központi Bank és az amerikai jegybank, a Fed esetében is emelkedés látszik 2027-re. Ilyen feltételek közepette kevés cégvezető rohan majd új üzemcsarnokot építeni vagy gépparkot bővíteni.

Lyukas védőháló

Még élesebb feszültség rajzolódik ki a nagyberuházások támogatásánál, ahol a kabinet gyakorlatilag előre elkölti a költségvetés biztonsági tartalékát. A beruházás-ösztönzési támogatásokra 171 milliárd forint jut a jövő évi tervben, ami 58 milliárd forinttal elmarad a Gazdasági és Energetikai Minisztérium saját tervezésében szereplő 229 milliárdos forrásigénytől.

A tárca ezt a hiányt az újonnan létrehozott, 85 milliárd forintos Gazdaságfejlesztési tartalékból pótolná, ami rögtön elvinné az alap több mint kétharmadát. A számvevőszék számításai azonban megmutatják, miért veszélyes ez a lépés: a testület ezt a 85 milliárdos keretet és a 210 milliárdos rendkívüli kormányzati tartalékot összeadva jutott el a 295 milliárd forintos szabad tartalékig. Ez a teljes összeg is alig 14 milliárd forinttal haladja meg a költségvetésben azonosított 281 milliárdos kockázatot.

Ha az 58 milliárd forintos támogatási lyukat valóban ebből a keretből tömik be, a maradék tartalék már a számvevőszék által jelzett kockázatokra sem nyújt fedezetet, váratlan gazdasági kilengésekre pedig egyáltalán nem marad védőháló.

Hajszálon az adósságszabály

A beruházási mutató a teljes 2027-es pénzügyi egyensúly sarokkövének mondható, hiszen ha a fejlesztések volumene elmarad a merészen belőtt 5,7 százalékos céltól, az azonnal visszaveti a 2,4 százalékra várt GDP-növekedést, és veszélyezteti a társasági adóból, az áfából, valamint a személyi jövedelemadóból tervezett bevételeket is.