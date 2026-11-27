Egészségügyi következmények

Azonban nem csak a felvásárlási árakban lehetnek messzemenő következményei az ukrán kukorica behozatalának. A Magosz arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán kukoricának és úgy általában az ukrán agrártermékeknek súlyos egészségügyi következményei is lennének, amely hatásai a fogyasztón is érződhetnek.

Nagyságrendileg 20 olyan hatóanyag ismert, amelyet Ukrajnában használnak, de az Európai Unióban, már legalább 10 vagy adott esetben 20 éve be van tiltva.

– Az ukrán gazdák a mai napig használják a súlyosan rákkeltő és hormonrendszert károsító acatoklór hatóanyagú gyomírtókat, a szintén gyomírtó atrazint, amely szív- és érrendszer károsító, továbbá rovarölőszerként használják még a klórpirifosz hatóanyagot is, amely tartós expozíció esetén halált is okozhat. Illetve, mivel egyes becslések szerint az ukrán növényvédőszer-forgalom 50 százaléka teljesen feketén történik, így további rejtett veszélyek is lehetnek – emelte ki a Magosz képviselője.

Az ukrán agrárgazdasági szereplők, például az Ukrán Agrárgazdasági Klub (UCAB) szerint az EU-s növényvédelmi szabályok teljesítése önmagában évente mintegy 2 milliárd euróba kerülhet az ukrán agrárvállalkozásoknak, ezért ők úgy gondolják, hogy 10 év mentesség szükséges nekik az EU-s előírások alól. Ráadásul Ukrajnában a GMO nincs tiltva, így a kukorica még GMO szenyezettséggel is rendelkezik – tette hozzá Nagy Viktor.

A Magosz az importtilalom fenntartását sürgeti

Rekord aszályban, amilyen a 2026-os év is volt, a magyar termelők a túlélésért küzdenek, és még a kukoricából származó bevételük is eltűnne, ha jönne az ukrán termény. Magasak az energiaárak, az üzemanyagköltségek, a műtrágya ára is szintén jelentősen megnőtt.