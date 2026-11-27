Nyomott árakat nyomna még lejjebb a behozatal engedélyezése
Nem volt jó éve a kukoricának: az aszály miatt nagyon eltérő eredmények voltak országos szinten, az átlagtermést a betakarítási jelentés alapján idén nagyjából 1,4 millió tonnára becsülik,
A Magosz tájékoztatása szerint Csongrád-Csanádban volt talán a legrosszabb, míg Zala megyében kedvezőbb volt a helyzet. Korábban a 2022-es évet mondták a történelmi aszálynak, akkor nagyjából 2,8 millió tonna volt a betakarított termés. Ebből is látszik, hogy a 2026-os év jóval súlyosabb volt az aszály szempontjából.
A felvásárlási árak is jelentős eltérést mutatnak, mivel 2022-ben az átlagár nagyjából 113 000 forint/tonna volt, addig 2026-ban – amíg áraztak –, az nagyjából 75 000 forint körül volt tonnánként.
Nagy Viktor azt is kiemelte, hogy az állattenyésztési ágazatnak nagyjából 500-600 000 tonna az éves kukoricaigény, míg az iparnak jóval magasabb, 2 millió tonna feletti. Tehát itt érezhető egy elég erős ellentét, hiszen multiknak kell jobban a kukorica – fogalmazott.