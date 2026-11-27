Irán szerint nem ő csapott le Kuvaitban - Ukrajnát gyanítja a dróntámadás mögött Teherán
Teherán tagadja, hogy ő állna azon támadás mögött, amely megölt két olasz technikust egy kuvaiti telephelyen. Az akciót élesen bírálta Olaszország, Irán viszont azt mondta, a dróncsapás ukrán erők műve, akik így próbálják bizonyítani erejüket Donald Trumpnak.
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