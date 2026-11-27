Megszólalt a mozdonyvezető, újabb részletek derültek ki a mezőkövesdi vonatbalesetről
Újabb részletek derültek ki a mezőkövesdi vonatbalesetről: megszólalt az InterCity mozdonyvezetője, aki elmondása szerint szabályos jelzést kapott az indulásra. A szerelvény által több száz méteren át vonszolt fiatal lány továbbra is életveszélyes állapotban van.
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