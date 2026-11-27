Legismertebb szlovén sportlapként az Ekipa több cikkben is foglalkozott az összecsapással. A portál kivételesnek nevezte és a szlovén válogatott Jan Oblakéhoz hasonlította Zan-Luk Leban teljesítményét.

Emellett azt is írta, hogy nem ez volt az elmúlt évek legnehezebb mérkőzése celjei szempontból, ugyanis „a Ferencváros a nemzetközi futball világában már nem rendelkezik akkora tekintéllyel, mint néhány másik ellenfél”.

Kritikáját enyhítve az Ekipa megjegyezte, a Fradi tabellán mutatott helye és csütörtökön látott játéka alapján ez talán elhamarkodott kijelentés volt, hiszen főleg az első félidőben szinte csak a hazaiak futballoztak. A lap úgy véli, a bravúrosnak mondható döntetlennel közelebb került a továbbjutáshoz a szlovén bajnok.