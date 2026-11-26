Magyar Péter döntésén múlik, belép-e hazánk az ukrajnai háború finanszírozásába
Bulgária feladta korábbi ellenkezését a tervezett 45 milliárd eurós, Ukrajnának szánt kölcsön ügyében, de nem fog fegyverekért és lőszerekért fizetni. A bolgár miniszterelnök kijelentése alapján nem zárható ki, hogy a hitelfelvételt két részre fogják bontani, és az ellenkező országok – köztük Magyarország – számára felajánlják a polgári célokra való hitelfelvétel támogatását. De a két zseb ugyanazon a nadrágon található.
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