Elmaradtak a kemény bizonyítékok

Az ítélet lényege egyszerű, a kisbenzinkutak számára kijózanító: a bíróság szerint az FBSZ nem tudta bizonyítani az állításait. A szövetség azt kifogásolta, hogy Brüsszel nem vizsgálta meg helyi szinten az ötvenhárom kút bezárásának versenyhatásait, és nem vette figyelembe azt sem, hogy az üzemanyaghiány miatt elmaradtak a vásárlók a kutak nyereségének felét adó shopokból. A törvényszék viszont úgy indokolt, hogy a panaszosnak kell tényekkel és konkrét adatokkal alátámasztania a jogsértés gyanúját, az Európai Bizottság pedig nem köteles saját nyomozást indítani általános állításokra alapozva.

A bírák igazat adtak a bizottságnak abban is, hogy a magyarországi töltőállomások száma már több mint egy évtizede folyamatosan csökken, a 2022-es bezárásokhoz pedig az energiaválság és a hatósági árplafon egyaránt hozzájárulhatott. Bár az FBSZ azzal is érvelt, hogy az érintett kutak megszűnése visszavetette a határokon átnyúló üzemanyagimportot, a bíróság szerint az importőrök kivonulását az árplafon okozta, nem a Mol magatartása. Ugyanígy lepattant a szövetség azon érve is, amely szerint a magyar versenyhatóságtól a Mol nemzeti bajnok státusza miatt nem várható pártatlan eljárás – a Törvényszék ezt az állítást általánosnak és alátámasztatlannak minősítette.

A per már régi, a mai válság súlyosabb

A luxembourgi kudarc aligha érkezhetett volna rosszabb pillanatban a mintegy 600–700, jellemzően magyar családi tulajdonban lévő független benzinkút számára. Ahogyan arról a Magyar Nemzet novemberben részletesen beszámolt, az idei év még mélyebb válságot hozott a fehér kutaknak: az év első kilenc hónapjában megfeleződött a hazai piaci részesedésük, az árprés pedig hatvanmilliárd forintos nagyságrendű érvágást okozott a szektornak. A kis kutak ismét azt állítják, hogy a Mol nagykereskedelmi árazása mellett nem tudják kitermelni a működési költségeiket, a külföldi beszerzés pedig újból ellehetetlenült.