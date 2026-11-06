Megszólalt a versenyhivatal: új szakaszba lépett a hazai benzinkútháború

A kis kutak mozgásterét már a március 10. és június 26. között érvényben lévő, három és fél hónapos védett áras időszak is súlyosan megtépázta, mivel a kényszerű veszteségeket kompenzáció nélkül kellett átvészelniük. Noha a hivatalos ársapkát június végén kivezették, a piaci szereplők szerint informális nyomásgyakorlás tartja vissza a kiskereskedelmi árakat. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak közötti rés szűkülése miatt sem a független kutak nem jutnak elegendő árréshez, sem a külső importőröknek nem éri meg üzemanyagot behozni Magyarországra.