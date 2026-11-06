Megszólalt a versenyhivatal: új szakaszba lépett a hazai benzinkútháború

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja és szakértője a kialakult helyzet kapcsán korábban arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak alakulása politikai játszmává vált, amelynek végül az autósok és a vidéki vállalkozások isszák meg a levét. Október végére a gázolaj hazai átlagára már elérte a 721, a benziné pedig a 642 forintot, ám Egri Gábor szerint a dízel literenkénti ára a közeljövőben a 750 forintot is meghaladhatja. A szakértő úgy látja, hogy a piaci viszonyoktól elszakadó árpolitika, a finomítói leállások és az import ellehetetlenülése együttesen közvetlenül veszélyeztetik az ország ellátásbiztonságát.