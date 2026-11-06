Megszólalt a versenyhivatal: új szakaszba lépett a hazai benzinkútháború

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Értékeli a beérkezett piaci jelzést a hatóság, a független töltőállomások üzemeltetői szerint azonban a nagykereskedelmi árprés már a vidéki ellátásbiztonságot fenyegeti.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 06. 19:00
Megszólalt a versenyhivatal: új szakaszba lépett a hazai benzinkútháború
A Független Benzinkutasok Szövetsége tüntet a Mol székháza előtt 2026 október 16-án. Folytatódik a piaci feszültség okozta konfliktus Fotó: Fotó: Vémi Zoltán

 

A kis kutak mozgásterét már a március 10. és június 26. között érvényben lévő, három és fél hónapos védett áras időszak is súlyosan megtépázta, mivel a kényszerű veszteségeket kompenzáció nélkül kellett átvészelniük. Noha a hivatalos ársapkát június végén kivezették, a piaci szereplők szerint informális nyomásgyakorlás tartja vissza a kiskereskedelmi árakat. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak közötti rés szűkülése miatt sem a független kutak nem jutnak elegendő árréshez, sem a külső importőröknek nem éri meg üzemanyagot behozni Magyarországra.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja és szakértője a kialakult helyzet kapcsán korábban arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak alakulása politikai játszmává vált, amelynek végül az autósok és a vidéki vállalkozások isszák meg a levét. Október végére a gázolaj hazai átlagára már elérte a 721, a benziné pedig a 642 forintot, ám Egri Gábor szerint a dízel literenkénti ára a közeljövőben a 750 forintot is meghaladhatja. A szakértő úgy látja, hogy a piaci viszonyoktól elszakadó árpolitika, a finomítói leállások és az import ellehetetlenülése együttesen közvetlenül veszélyeztetik az ország ellátásbiztonságát.

A figyelmeztetések már a gyakorlatban is kézzelfoghatóvá váltak: november elejével több vidéki töltőállomás is lehúzta a rolót. Nagykörűn tizenhét év működés után zárt be a helyi kút, üzemeltetője pedig nyíltan a kompenzáció nélküli tavaszi árkorlátozással, a Mol által alkalmazott árpréssel, valamint a vidék ellátása iránti politikai érdektelenséggel indokolta a döntést. Hasonló sorsra jutott a tiszaörsi töltőállomás is, korábban pedig Erdőbényén zárt be a helyi benzinkút, ami miatt a környékbelieknek tizenhat-húsz kilométeres kerülőt kell tenniük egyetlen tankolásért. A vidéki kutak kiesése különösen az ingázóknak és a mezőgazdasági termelőknek okoz súlyos többletköltséget.

A független benzinkutasok szerint a verseny tisztaságának megítéléséhez a hatóságoknak a tényleges nagykereskedelmi árakat, a szerződéses feltételeket és a kiskereskedelmi árréseket egyaránt vizsgálniuk kell. Intő példa is akad a régióban: Lengyelországban az ügyészség vizsgálja az állami hátterű Orlen korábbi árazási gyakorlatát, amely a gyanú szerint a piaci viszonyoktól elszakadva több milliárd zlotys kárt okozott. Az, hogy a magyar versenyhivatal most érdemben értékeli a beérkezett piaci jelzést, eldöntheti, lesz-e versenyjogi következménye a hazai kutakat fojtogató árprésnek, vagy folytatódik a vidéki töltőállomások csendes elvérzése.

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