Az eseményen egy kerekasztalbeszélgetést is tartottak, amelyen részt vett, László András, a Patrióták Európáért Alapítvány elnöke, Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője, valamint Alexander Sell, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője. A kontinens energiahelyzete kapcsán László András elmondta,

a múlt héten Kínában tartott csúcstalálkozóról elsőként az jutott eszembe, hogy Európa már megint kimaradt.

Hozzátette, a tárgyalások során elsősorban az energiadominancia kérdéséről volt szó, vagyis arról, hogy melyik szuperhatalom tartja kezében a stratégia nyersanyagok, így az energiahordozók piacát is.

A beszélgetés során Hortay Olivér, a Fidesz képviselője elmondta, Európa egyszerre hadakozik Kínával, Oroszországgal, és az Egyesült Államokkal is.

Mindez egy olyan helyzetben történik, amikor egy új energiaválság van kibontakozóban, jelenleg az irányadó holland gáztőzsdén tízszer annyit kell fizetni egy egységni gázért, mint az Egyesült Államokban

– emelte ki a politikus.

Sam Van Rooy, a belga képviselőház tagja a kerekasztalbeszélgetésen elmondta, a nyugat-európai elit továbbra is a kibocsátáscsökkentéssel, és a környezetvédelmi szabályozások szigorításával foglalkozik, miközben a kontinens egyre gyengébbnek tűnik a világpolitika színpadán.