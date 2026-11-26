Észak-Korea elvágja a nyugati kapcsolatot: kiutasították Svájc diplomatáját az országból
Észak-Korea kiutasította Svájc diplomáciai képviselőjét azt követően, hogy Phenjan jelezte, az alpesi ország barátságtalan lépése miatt bezárhatja az ottani, épp most megnyitott képviseletét. Svájc kulcsfontosságú ország a koreai diplomáciai folyamatokban, hiánya ezért volna különösen fájó a nyugati államok számára.
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