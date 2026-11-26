Már a saját uniós képviselői is leszavazták Magyar Pétert, sokatmondó eset történt az Európai Parlament ülésén
A Tisza Párt uniós politikusainak is elegük lehet a miniszterelnökből: Strasbourgban valamennyien megszavazták a Patrióta frakció módosító javaslatát, amely elítéli a Brüsszel által alkalmazott politikai zsarolóeljárásokat és követeli a Magyar Péter által elengedett több mint kétmilliárd eurónyi uniós forrást, erről számolt be Deutsch Tamás, a Patrióták európai parlamenti képviselője.
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