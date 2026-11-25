Budát bevette a hóesés, letérdelt a BKK
Hiába számolt be előzetesen a havazásra való felkészülésről Karácsony Gergely, már szerda estére számos fővárosi és agglomerációs buszjárat közlekedésében fennakadások alakultak ki. Különösen annak fényében visszás a helyzet, hogy a főpolgármester arra kérte az autósokat, hogy a havazás idején lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en