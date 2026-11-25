Szoboszlai Dominik lett a Liverpool csapatkapitánya, a Barcelona idegenben nyert a BL-ben
Tétmérkőzésen most először lesz a Liverpool csapatkapitánya a magyar játékos. Szoboszlai Dominik szerda este 21 órakor a belgiumi Bruges-ben lép pályára. A Barcelona csapata a Sabah Baku otthonában aratott 4-1-es győzelmet, míg a Gulácsi Pétert ezúttal nem nevező Villarreal a Slavia Praha pályáján győzött 1-0-ra.
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