Mérő Vera - aki szerint nem szabad tárgyiasítani a nőket - egy régebbi képén. Forrás: Facebook

Majd Mérő arról kezdett beszélni, hogy az esemény utáni tabletta kapcsán is biztosítani kéne orvosi protokollokat, ám rájöhetett, hogy az imént épp azt állította: „jobb helyeken” kérésre fellövik a felhőbe receptet. Így azzal próbált kibújni, hogy a megelőzés fontosságát hangsúlyozta. Szerinte preventív jelleggel a tájékoztató felvilágosítást kéne tolni, hogy „amikor elszakad a koton, akkor képben legyen az érintett a következményekkel”.

Ezzel gyakorlatilag a teljes nőtársadalmat lehülyézte. A jogvédőnő az interjú végén már annyira kétségbe esett, hogy a woke szómágiát segítségül hívva próbálta jóvátenni az elszólását és és azt hangoztatta, hogy a női kvóta az igazából „női reprezentáció” és mint ilyen, nem ördögtől való.

Látva, hogy ez sem lesz elég, gyorsan Lentulai Krisztiánt és Deutsch Tamást kezdte személyeskedve szapulni: a mentális épségüket vonta kétségbe. Mígnem Boros Tamás közbevágott és vehemensen – Ne, ne, ne, ne! - leállította.