Lannert Judit szerint a távozó tanárok képviselik a minőséget
A státusztörvény elutasítását a pedagógusi minőséggel kapcsolta össze Lannert Judit, aki szerint a tanárok akár három százalékának felmondásával is éppen a jó szakembereket veszítené el a közoktatás. A jelenlegi oktatási miniszter korábbi interjújában a tanárhiány kezelésére is sajátos megoldást vázolt fel: kevesebb pedagógusra lenne szükség, a kisiskolák ügyében pedig egy iskolabezárásokkal járó külföldi reformot állított példaként.
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