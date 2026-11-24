Magyar Péter a tárgylások alatt beállt röpizni Zelenszkijjel
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij magyar diákokkal röplabdázott a jövőre 125 éves Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban. A miniszterelnök Facebookon osztott meg képeket a játékról, amelyre keddi kárpátaljai látogatásán került sor. A két vezető a magyar-ukrán kapcsolatokról is tárgyalt, egy nappal azután, hogy Magyarország zöld utat adott újabb fejezetek megnyitásának Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásain.
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