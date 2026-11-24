Azt is vizsgáltatnák, mi történt a szállodában

Pócs János szerint a Legfőbb Ügyészségnek átadandó dokumentumcsomag régi és új bizonyítékokat egyaránt tartalmaz.

A politikus elmondta, hogy a bizonyítékokat kifejezetten „segítő szándékkal” gyűjtötték össze, és azok állítása szerint a fogva tartás, a kihasználás, valamint az emberkereskedelem lehetséges összefüggéseire is kiterjednek.

Pócs különösen azt kifogásolta, hogy szerinte a hatóság nem tisztázta megfelelően, milyen körülmények között tartózkodott a gyermek egy szállodában, illetve kik voltak vele a lakásotthonból történt szökése után.

A képviselő azt állította, hogy a kisfiút három napig büntetett előéletű személy vagy személyek tartották ott. Egy érintettről pedig azt mondta, hogy saját Facebook-oldalán korábban arról írt, hogy prostitúcióból élt, illetve emberkereskedelemmel foglalkozott.

A Fidesz most Magyar Péter, Bódis Kriszta, Csík Miklós, B. Olivér és A. Vanessa meghallgatását is kéri, valamint azt, hogy a hatóságok vizsgálják meg a gyermek szállodai tartózkodásának körülményeit.

Hegedűs Barbara: politikai lejárató akció eszközévé tehették a kisfiút

Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy továbbra is bíznak a pártatlan és jogszerű igazságszolgáltatásban. Éppen ezért kérik a legfőbb ügyészt, hogy vizsgáltassa ki az ügyet, amelyben álláspontja szerint „minden jel szerint” egy politikai lejárató akció eszközeként használtak fel egy 11 éves gyermeket.

A képviselő hangsúlyozta, hogy Magyar Péternek és Bódis Krisztának egyaránt tisztáznia kell politikai felelősségét, valamint azt, milyen szerepet játszottak a történtekben.

A Fidesz szerint a kisfiúval készített videó körülményeinek feltárása nemcsak az esetleges büntetőjogi felelősség, hanem a gyermekek politikai célú szerepeltetésének megítélése szempontjából is fontos.

A parlamenti házszabály módosítását is bírálták

A sajtótájékoztatón a képviselőket a parlamenti házszabály tervezett módosításáról is kérdezték.