Csőszi Attila mostani nyilatkozata alapján a testület továbbra is ragaszkodik Matolcsy személyes meghallgatásához, annak pontos helyszínéről és időpontjáról azonban egyelőre nem ismert végleges döntés.
A börtönben is meghallgatná Matolcsy Györgyöt a parlamenti vizsgálóbizottság + videó
A fogva tartás helyszínén is meghallgathatja Matolcsy Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank ügyeivel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság. Legalábbis erről beszélt Csőszi Attila, a testület tiszás elnöke keddi Facebook-videójában. A megoldásra korábban már volt példa: az olajügyeket vizsgáló parlamenti bizottság 2000-ben az ügyészségen hallgatott meg egy letartóztatásban lévő volt rendőrtisztet.
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