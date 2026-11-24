Több millió forinttal jutalmazta a Tiszát támogató alapítványokat Tarr Zoltán
Nem maradt el a hála, hogy a Jelenkor és az Alföld nevű folyóiratok évek óta a Tisza Pártot támogatják és a Fideszt támadják. Ugyanis a lapok mögött álló alapítványok most több millió forintos támogatásban részesültek Tarr Zoltán kultuszminisztertől.
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