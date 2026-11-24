Bevezették a Magyar-adót
A frakcióvezető a Tisza által bevezetett, vagyonadónak nevezett új adónemet is bírálta. Bóka szerint a Magyar-adó a hazai vállalkozásokat súlyosabban érintheti, mint külföldi versenytársaikat.
Állítása szerint az új adó a munkahelyeket és a beruházásokat is veszélybe sodorhatja.
A politikus úgy véli, az intézkedések összessége azt mutatja, hogy a kormány a magyar vállalkozások helyett a multinacionális cégek érdekeit helyezi előtérbe.
Bóka János videóját azzal a következtetéssel zárta, hogy a keddi parlamenti szavazás után immár egyértelművé vált a Tisza gazdaságpolitikájának iránya:
Vagyis a Tisza az adóemelés és a multik kormánya.