Lopási ügyében már kiadták Magyar Pétert

Korábban ugyanakkor egy másik, közvádas büntetőügyben már felfüggesztette az Országgyűlés Magyar Péter mentelmi jogát.

A Központi Nyomozó Főügyészség a 2024 júniusában történt, Ötkertként elhíresült incidens miatt kezdeményezte az eljárást. A gyanú szerint Magyar Péter egy szórakozóhelyen elvette egy férfi mobiltelefonját, majd később a Dunába ejtette a készüléket.

A parlament szeptember 28-án hozzájárult a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséhez, októberben pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

A közvádas lopási ügyben tehát lehetővé vált a büntetőeljárás folytatása, az Áder János által kezdeményezett magánvádas rágalmazási ügyben viszont a parlament most nem adott erre lehetőséget.