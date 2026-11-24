Nyilvános levélben fordult Magyar Péterhez Balogh Artúr politológus, a Roma Tagozat Civil Szervezet képviselője. A szakértő Bódis Kriszta társadalompolitikai szerepvállalását, korábbi alapítványának állami támogatásait, szakmai teljesítményét és a miniszterelnökhöz fűződő bizalmi kapcsolatát is bírálta. Balogh szerint a roma közösségek önálló szakmai képviselete háttérbe szorulhat, miközben a társadalompolitika alakításában aránytalanul nagy befolyáshoz juthat egyetlen világnézeti irányzat.
Balogh levelének egyik lényeges eleme a társadalompolitikai irányzatok közötti egyensúly kérdése. A politológus emlékeztetett arra, hogy a Tisza választói és politikai közössége különböző világnézetű emberekből áll, ezért szerinte a társadalompolitika kialakításakor sem lehet egyetlen politikai vagy civil szemléletet kizárólagossá tenni.
Bódis Kriszta korábbi közéleti és kulturális tevékenységét a politológus egy progresszív, liberális szemlélethez kapcsolta, amelyet önmagában nem tart problémának. Azt viszont kifogásolta, ha ez a megközelítés aránytalanul nagy befolyást szerez, miközben más társadalompolitikai irányzatok és a roma közösség önálló szakmai képviselete háttérbe szorul.
A levél szerint a roma felzárkóztatás nem szűkíthető le a szociális ellátás kérdésére. Legalább ilyen fontosnak nevezte az oktatást, a foglalkoztatást, a társadalmi mobilitást, a középosztályosodást, a roma értelmiség megerősítését és az önálló roma politikai képviseletet.
A politológus ezzel lényegében azt kérte számon a Tisza vezetésén, hogy a roma közösségek jövőjét érintő döntésekben ne csupán szociális szakpolitikai szempontok érvényesüljenek, hanem a közösségen belüli különböző társadalmi rétegek és szakmai álláspontok is megjelenjenek.
A szakmai viták és az elmaradt béremelés is előkerült
Balogh Artúr a Bódis Kriszta által képviselt közbiztonsági és szociális program körül kialakult vitákra is kitért. Szerinte egy kormánybiztosnak a szakmai ellenvéleményeket nem politikai támadásként, hanem a döntéshozatalhoz szükséges visszajelzésként kellene kezelnie.
A politológus különösen problematikusnak tartja, hogy a Telex-interjú alapján a vitatott program munkálatait a kritikák miatt megállították. Úgy véli, egy országos társadalompolitikai stratégia kialakításához nagyobb szakmai és politikai konfliktustűrésre lenne szükség. A levélben a szociális ágazat béremelése is szóba került. Balogh felidézte, hogy az eredetileg ígért 25 százalékos emelés helyett a 2027-es költségvetési tervezet 17,8 százalékos növekedéssel számol. Bár a különbségre lehet költségvetési magyarázatot adni, a politológus szerint politikai szempontból akkor is tény, hogy az eredeti vállalás nem teljesül maradéktalanul.
Bódis Kriszta a Telexnek azt mondta, hogy a korábban megfogalmazott társadalompolitikai célkitűzésektől nem tértek el, ugyanakkor a költségvetési lehetőségek szűkösebbek a korábban vártnál. A 2027-es büdzsét első lépésnek, nem pedig végállomásnak nevezte.
Korábban az MSZP Roma Tagozatát vezette
Balogh Artúr neve nem először kerül elő a Tisza Párt környezetével összefüggésben. A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint a politológus korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt, és a szocialisták jelöltjeként is szóba került, ám végül vissza kellett lépnie a jelöltségtől. Lapunk 2025 októberében arról is beszámolt, hogy Balogh a Tisza környezetében tűnt fel, miután a Roma Tagozat Civil Szervezet egy online műsort harangozott be, amelyben két roma szakértőként mutatták be a résztvevőket. A politológus akkor Magyar Péternek is jelezte, hogy meglátása szerint a Tisza Párt nem rendelkezik megfelelő támogatottsággal a roma közösségek körében.
A korábbi cikkben Balogh politikai nézetei és az MSZP-hez fűződő múltja is előkerült. A mostani nyílt levél ugyanakkor újabb szempontból teszi láthatóvá a Tisza körüli társadalompolitikai vitákat:
ezúttal nem a párt roma választók körében tapasztalható megítélése, hanem a roma közösségek szakmai képviselete és a társadalompolitikai döntéshozatal iránya került a középpontba.
Balogh Artúr levelének végén nyilvános szakmai vitát sürgetett Bódis Kriszta társadalompolitikai stratégiájáról, annak előkészítéséről és társadalmi támogatottságáról. Azt javasolta Magyar Péternek, hogy ebbe a folyamatba a roma szakembereket és a különböző világnézetű társadalompolitikai műhelyeket is ténylegesen vonják be. A politológus szerint ugyanis a politikai vezetés lecserélése önmagában még nem jelent rendszerváltást: ahhoz a szakmai kiválasztás, a közpénzek ellenőrzése és a társadalmi képviselet rendszerének átalakítására is szükség van.
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