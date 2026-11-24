A szakmai viták és az elmaradt béremelés is előkerült

Balogh Artúr a Bódis Kriszta által képviselt közbiztonsági és szociális program körül kialakult vitákra is kitért. Szerinte egy kormánybiztosnak a szakmai ellenvéleményeket nem politikai támadásként, hanem a döntéshozatalhoz szükséges visszajelzésként kellene kezelnie.

A politológus különösen problematikusnak tartja, hogy a Telex-interjú alapján a vitatott program munkálatait a kritikák miatt megállították. Úgy véli, egy országos társadalompolitikai stratégia kialakításához nagyobb szakmai és politikai konfliktustűrésre lenne szükség. A levélben a szociális ágazat béremelése is szóba került. Balogh felidézte, hogy az eredetileg ígért 25 százalékos emelés helyett a 2027-es költségvetési tervezet 17,8 százalékos növekedéssel számol. Bár a különbségre lehet költségvetési magyarázatot adni, a politológus szerint politikai szempontból akkor is tény, hogy az eredeti vállalás nem teljesül maradéktalanul.

Lázad Magyar Péter korábbi nagy igazolása (Fotó: HírTV)

Bódis Kriszta a Telexnek azt mondta, hogy a korábban megfogalmazott társadalompolitikai célkitűzésektől nem tértek el, ugyanakkor a költségvetési lehetőségek szűkösebbek a korábban vártnál. A 2027-es büdzsét első lépésnek, nem pedig végállomásnak nevezte.

Korábban az MSZP Roma Tagozatát vezette

Balogh Artúr neve nem először kerül elő a Tisza Párt környezetével összefüggésben. A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint a politológus korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt, és a szocialisták jelöltjeként is szóba került, ám végül vissza kellett lépnie a jelöltségtől. Lapunk 2025 októberében arról is beszámolt, hogy Balogh a Tisza környezetében tűnt fel, miután a Roma Tagozat Civil Szervezet egy online műsort harangozott be, amelyben két roma szakértőként mutatták be a résztvevőket. A politológus akkor Magyar Péternek is jelezte, hogy meglátása szerint a Tisza Párt nem rendelkezik megfelelő támogatottsággal a roma közösségek körében.

A korábbi cikkben Balogh politikai nézetei és az MSZP-hez fűződő múltja is előkerült. A mostani nyílt levél ugyanakkor újabb szempontból teszi láthatóvá a Tisza körüli társadalompolitikai vitákat:

ezúttal nem a párt roma választók körében tapasztalható megítélése, hanem a roma közösségek szakmai képviselete és a társadalompolitikai döntéshozatal iránya került a középpontba.

Balogh Artúr levelének végén nyilvános szakmai vitát sürgetett Bódis Kriszta társadalompolitikai stratégiájáról, annak előkészítéséről és társadalmi támogatottságáról. Azt javasolta Magyar Péternek, hogy ebbe a folyamatba a roma szakembereket és a különböző világnézetű társadalompolitikai műhelyeket is ténylegesen vonják be. A politológus szerint ugyanis a politikai vezetés lecserélése önmagában még nem jelent rendszerváltást: ahhoz a szakmai kiválasztás, a közpénzek ellenőrzése és a társadalmi képviselet rendszerének átalakítására is szükség van.