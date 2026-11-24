Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett és Hankó Balázsra mutogatott, amikor a hárommilliárdos osztogatásról kérdezték
Nem lett volna idő pályáztatásra, ezért döntöttek úgy, hogy anélkül osztják szét a hárommilliárd forintnyi támogatást. Nagy Ervin magyarázkodásában még azt is felvetette, hogy Hankó Balázs gyógyszerész volt.
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