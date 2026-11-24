Lendvai Ildikó is besokallt a Tiszától: „Ne gyerekeskedjetek már!”
A volt MSZP-elnöknek nem tetszik a tervezett házszabálymódosítás, szerinte nem szabad az ellenzék felszólalási lehetőségeit korlátozni. Lendvai Ildikó emlékeztette a tiszásokat, hogy a fideszeseket is a szavazók küldték a parlamentbe.
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