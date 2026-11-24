Sajtóértesülések szerint az M4 Sport azért sem számolt még be hivatalosan a jövőbeli helyzetéről, mert a csatorna vár az új vezetés részletes stratégiai tervének közlésére. Erre várhatóan a következő hetekben kerül sor, azután dől el, hogy a sportjogok milyen formában maradnak meg a közmédia felületein.
Kert Attila az M4 Sport jövőjéről beszélt, abszurd összehasonlítással érvelt
A közmédia szombaton megválasztott új vezetője részletesebben beszélt a sportközvetítések sorsáról. Kert Attila az M4 Sport jövőjével kapcsolatban elmondta, szeretné csökkenteni a sportjogok költségvetési arányát, valamint kereskedelmi csatornának átadni az NB I-es mérkőzéseket. A cseh közmédiát hozta fel példának, noha ott azért tud kisebb finanszírozási arányból működni a sportcsatorna, mert jóval kevesebb eseményt közvetít.
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