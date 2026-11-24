Sajtóértesülések szerint az M4 Sport azért sem számolt még be hivatalosan a jövőbeli helyzetéről, mert a csatorna vár az új vezetés részletes stratégiai tervének közlésére. Erre várhatóan a következő hetekben kerül sor, azután dől el, hogy a sportjogok milyen formában maradnak meg a közmédia felületein.