Sasi-Nagy Edit akkor azzal indokolta a döntést, hogy nem egyszerű rágalmazásról van szó, mert a három érintett képviselő rendkívül súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt egy köztiszteletben álló ügyvédet. Álláspontja szerint össztársadalmi érdek, hogy fény derüljön az igazságra az alapüggyel kapcsolatban, ezért jó lenne, ha ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa eljárását, és kiderüljön, mi történt valójában.

Pár héttel a három fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztése után a tiszás Gurzó Máriának rágalmazási ügyben kérték ki a mentelmi jogát.

Sasi-Nagy a párttársa esetében ismét azt indítványozta, hogy ne függesszék fel a mentelmi jogát, amihez a szavazás során a tiszás képviselők is tartották magukat.

Kérdés, hogy Sasi-Nagy milyen mérce alapján dönt arról, hogy melyik rágalmazási ügy feltárása társadalmi érdek. Felmerül, hogy inkább a politikai szempontok dominálhatnak és az üléspont határozhatja meg az álláspontot.

Magyar Péter eltörölné a mentelmi jogot, de mégis ragaszkodik hozzá

Különös adaléka az ügynek, hogy Magyar Péter még 2024-es EP választások kampányában sorozatosan kijelentette, megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.

Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme

– mondta 2024. április 25-én egy fórumon Tamásiban.

Egy derecskei fórumon 2024. május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, miniszter

a mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam.

Kormányra kerülve sokáig hallgatott az ígéretéről Magyar Péter, majd amikor szeptemberben Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal egyszerre kérték ki a miniszterelnök mentelmi jogát is közvádas ügyben, gyorsan megismételte korábbi ígéretét. Azonban a miniszterelnök akkor már azt mondta, hogy csak közvádas ügyekben törölnék el a mentelmi jogot.