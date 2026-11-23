Demagóg felszólalás Magyar Pétertől

Magyar Péter felszólalására válaszolva Toroczkai László arról beszélt, hogy Ukrajna, az LMBTQ, illetve a migráció kérdésében is mindent teljesít a kormány, amit a Európai Unió kér. A Mi Hazánk elnöke szerint a Tisza az isztambuli egyezményt hamis, demagóg érvekkel akarja ratifikálni. Úgy véli, hogy a kormány az összes korlátot felszámolja, hogy az EU tovább tudja finanszírozni Ukrajnát. Toroczkai demagógnak titulálta Magyar Péter felszólalását. Emlékeztetett, hogy a kormány jelentős mészárlást folytat a 2027-es költségvetésben a határon túli magyarok támogatásában.

Ultimátumot kapott a kormányfő

Rétvári Bence a válaszában arról beszélt, hogy pár héttel ezelőtt Kárpátalján jártak és megtapasztalhatták, hogy milyen fenyegetettségben telnek az ott élő magyarok mindennapjai. A KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy adománygyűjtési akciót indítottak a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Visszautasította, hogy az előző kormány nem utasította el az orosz agressziót. Felidézte, hogy egy korábbi országgyűlési határozatban kiálltak Ukrajna szuverenitása mellett és elítélték Ororszország katonai beavatkozását.

Rétvári szerint a miniszterelnök hozzá fog járulni ahhoz az Európai Tanács ülésén, hogy az EU egy 45 milliárdos hitelt vegyen fel és azt Ukrajnára költsék. Úgy vélekedett, hogy Magyar Péter ultimátumot kapott, hogy álljon be a sorba Ukrajna támogatásának az ügyében.

A KDNP politikusa leszögezte, hogy nem Magyar Pétert fogják megtapsolni, hanem azt, amikor béke lesz. Kiemelte, hogy a miniszterelnöknek egy szava nem volt arról, hogy Donald Trump amerikai-, Vlagyimir Putyin orosz-, valamint Hszi Csin Ping kínai elnök múlt héten csúcstalálkozót tartottak. Ehelyett Magyar Péter inkább a tinikori intim kalandjairól beszélt.

Rétvári megjegyezte, hogy Magyar Péter lebukott, ugyanis a múlt héten meg lemondásra szólította fel az ellenzéki képviselőket a Seszták-ügy miatt. Azonban kiderült, hogy az egyik terület, amelyen pénzt találtak a hatóságok, nem a KDNP-s képviselőhöz, hanem Fabó György vállalkozóhoz kötődik.