A MABIE nyílt levelében úgy fogalmazott: a javaslatukra a kormányzat részéről „teljes hallgatás” volt a válasz.

A minisztérium szerint korábban nem volt ilyen széles körű egyeztetés

Az Igazságügyi Minisztérium visszautasította azt a képet, hogy ne lett volna párbeszéd a bírói szervezetekkel. A tárca közlése szerint Görög Márta igazságügyi miniszter 2026 szeptemberében több alkalommal is egyeztetett a bírósági szervezetek vezetőivel.

A miniszter szeptember 17-én az Országos Bírói Tanács tagjaival, szeptember 21-én az ítélőtáblák elnökeivel, szeptember 22-én pedig a törvényszékek elnökeivel találkozott. Emellett a Magyar Bírói Egyesület képviselőivel is folytattak megbeszéléseket. A tárgyalásokon az igazságszolgáltatás modernizációja és a bírói életpálya kérdései is napirendre kerültek. A minisztérium szerint korábban egyetlen igazságügyi miniszter sem kezdeményezett ilyen széles körű egyeztetéssorozatot.

A tárca arra is kitért, hogy a 2027-es költségvetési törvényjavaslat a bíróságok költségvetését az Országos Bírósági Hivatal által előterjesztett formában tartalmazza. Hozzátették: a költségvetési javaslatról az Országgyűlés dönt, és amennyiben további jogalkotás válik szükségessé, egyeztetést kezdeményeznek az érintett hivatásrendekkel.

A 2024-ben a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Bírói Tanács és az Igazságügyi Minisztérium által aláírt megállapodás értelmében 2025 januárja és 2027 januárja között három ütemben összesen 212 milliárd forint többletforrást biztosítanak a bírák, az ügyészek, valamint az igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak jövedelmének emelésére.