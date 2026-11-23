A szereposztás is módosult: Vilmányi Benett helyét Kucsov Borisz vette át, aki korábban a Zentai Magyar Kamaraszínház és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulatában dolgozott. A produkció iránti érdeklődés miatt a Radnóti Színház további előadásokat hirdetett meg decemberre és januárra is.

Egy regény, amely meghódította a világot

Han Kang 2003 és 2005 között írta a Növényevőt, amely 2007-ben jelent meg Dél-Koreában. A regény azonban csak évekkel később, az angol fordítás révén vált nemzetközileg ismertté. Deborah Smith munkájának köszönhetően 2015-ben az angol nyelvű olvasókhoz is eljutott, 2016-ban pedig elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat. A rangos elismerést abban az évben először ítélték oda egyetlen műnek, a díjat pedig a szerző és a fordító megosztva kapta. A regény keletkezéséről és nemzetközi fogadtatásáról a Booker-díj hivatalos oldalán megjelent interjúban maga Han Kang is beszélt.

A történet három egymáshoz kapcsolódó részből áll, amelyekben Jonghje sorsát a környezetében élők szemszögéből ismerjük meg. A nő elhatározása, hogy többé nem fogyaszt húst, egyre súlyosabb családi konfliktusokat idéz elő. A regényben az étkezés megtagadása fokozatosan az emberi testhez, az erőszakhoz és a társadalmi elvárásokhoz fűződő viszony kérdésévé válik. A történet egyik legnyugtalanítóbb vonása, hogy miközben mindenki Jonghje viselkedését próbálja megmagyarázni, magának a nőnek a gondolatai csak részben jutnak el az olvasóhoz. A regény szerkezetét és főbb motívumait a Booker-díj olvasói útmutatója is bemutatja.

Az emberi létezés kérdései foglalkoztatják az írónőt

Han Kang 1970-ben született a dél-koreai Kvangdzsuban, majd tízéves korában családjával Szöulba költözött. A Jonse Egyetemen koreai irodalmat tanult. Műveiben visszatérően foglalkozik az emberi kiszolgáltatottsággal, az erőszakkal, az emlékezettel és a traumák feldolgozásával. A Növényevő nemzetközi sikere után további regényei is szélesebb olvasóközönséghez jutottak el. A Human Acts a kvangdzsui felkelés és az állami erőszak emlékezetével foglalkozik, míg a The White Book személyesebb hangon közelít a veszteség és a gyász tapasztalatához. Az írónő életútját és műveinek visszatérő témáit a Nobel-díj hivatalos életrajza is ismerteti.