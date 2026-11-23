Akár egy évtizedig is eltarthat a Tisza programjának megvalósítása

Kéri László arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt februárban bemutatott, 240 oldalas programja nem ígérte valamennyi ágazati probléma megoldását egyetlen kormányzati ciklus alatt. A politológus szerint a dokumentumból egyértelműen kiolvasható, hogy az első négy évben elsősorban a szükséges folyamatok elindítására vállalkoztak.

Mint fogalmazott,

a programban szereplő vállalások egy része évtizedes távlatban valósulhat meg, így például az egészségügy vagy a tömegközlekedés átalakítása sem várható el egyetlen ciklus alatt.

Kéri bírálta azokat a politikai és sajtóban megjelenő elvárásokat, amelyek már néhány hónappal a kormányváltás után számon kérik a teljes program megvalósítását. Szerinte a pillanatnyi eredmények helyett a hosszabb távú folyamatokat kellene vizsgálni. A politológus úgy véli, az első igazán komoly politikai erőpróba a következő költségvetés elfogadása lehet. Ekkor derülhet ki ugyanis, hogy a Tisza-kormány milyen területeket tekint prioritásnak, és az is, hogy a párton belül mennyire képesek egységes álláspontot kialakítani.