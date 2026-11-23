A mai magyar sport legszomorúbb története

Itt érkeztünk el a beszélgetés legkényesebb és legszomorúbb részéhez. 2025. szeptember 16-án jelentették be, hogy Fazekas Lizett országot vált és horvát színekben folytatja a pályafutását. A kislány ekkor már az európai U13-as ranglista első helyén állt. Mindez fél évvel azok után történt, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség kitette a gyereket az utánpótlás válogatott keretből.

„Magyarország jogilag nem veszítette el a lányomat. Eddig semmi olyan nem történt, ami kizárná azt, hogy – ezt még egyszer hangsúlyoznám, jogilag – Lizi a jövőben magyar színekben versenyezzen” – mondta el Fazekas Péter. „Ugyanakkor nem véletlen, hogy a család ezt a drasztikus lépést megtette. Ami azzal járt, hogy a lányom három évig sem világbajnokságon, sem Európa-bajnokságon nem indulhat. 2026. januárjában kapta meg a horvát állampolgárságot, innen kezd az óra ketyegni három évig. Ez alatt az időszak alatt Lizi bármikor visszajöhetne Magyarországra.”

Fazekas Lizett most távol került a magyar sporttól - Fotó: Mirkó István

De erre most szinte semmilyen esélyt nem látok. Mi tényleg nem akartuk ezt meglépni, ez a döntés az utolsó csepp volt a pohárban, akkor húztuk meg ezt, amikor már semmi reményt nem láttunk a konfliktusok rendezésére. Én csak azt láttam, hogy az a szakmai irány, amit a magyar szövetség képvisel, nem jó. Lizit ebbe a rossz rendszerbe akarták belekényszeríteni, amit én nem szerettem volna. Tudom, hogy miket vágnak a fejemhez. Hogy miattam alakult ki ez az egész. Hogy én akadályoztam meg a lányom fejlődését a magyar válogatottban. Ez azonban nem igaz. Ki lenne az az apa, aki ártani szeretne a lányának? Én biztosan nem.”

A MOATSZ visszavág

A magyar szövetség egyik legerősebb válasza az volt, hogy az a Fazekas Péter ne szóljon egy szót sem, aki korábban a MOATSZ fejlesztési igazgatójaként, majd később sportigazgatójaként dolgozott, aki felelős volt az utánpótlásért és akinek az irányítása alatt sem született semmi értelmezhető eredmény. Fazekas Péter erre így válaszolt. „Ez hazugság, hiszen akkor, amikor ott dolgoztam, az eredményeink jobbak voltak mind utánpótlás, mind felnőtt szinten a jelenleginél. Négy évvel ezelőtt teljesen szétverték a felnőtt női és férfiválogatott kereteket. Európa-bajnoki érmes és más játékosokat raktak ki a válogatottból mindenfajta indok nélkül. Ennek eredményeként sikerült idén összehozniuk minden idők leggyengébb Európa-bajnoki szereplését az utánpótlásban és a felnőtteknél egyaránt. Több klubbal együtt megszűnt a negyvenszeres magyar bajnok és huszonötszörös BEK-győztes Statisztika. Az utánpótlást addig folyamatosan biztosító KSI is romokban hever. Pár éve még 4000 igazolt játékos volt, ami mára 2350-re csökkent. De térjünk vissza rám: a jogköreim korlátozottak voltak. Mindenben az elnök, a főtitkár és a válogatott edzők döntöttek.

Ezzel nem akarom a magam felelősségét csökkenteni, mert biztosan hibáztam.

Nekem a sportág bázisbővítésével, az utánpótlás programok koordinálásával, a hazai versenyek lebonyolításával, az éves versenynaptár elkészítésével kellett foglalkoznom. Nem voltam elégedett azzal, amit elértem, nagyon sok területen szerettem volna változást elérni és rengeteg konfliktusba kerültem a válogatott edzőivel. De akkor még megengedték, hogy a kilencéves lányom mögé beüljek a versenyeken. Azokon a versenyeken, amelyekre saját pénzemen utaztam ki. A dolog akkor vált vállalhatatlanná, amikor megtiltották, hogy edzőként a lányom meccsein ott ülhessek az edzői széken. Itt éreztem először azt, hogy ez a konfliktus feloldhatatlan. Ha én annak idején aláírom azt a szerződést, amit a magyar szövetség vezetése elém rakott, azzal a lányomnak ártottak volna. Szakmailag teljesen kivették volna Lizit a kezeim közül, korlátozták volna a nemzetközi versenyeken való indulását. Hat év közös munka ment volna a kukába.

Ez a történet nem rólam szól. Nem az én sértettségemről. A lányomról, az ő sorsáról. Akik most azzal vádolnak, hogy szinte örömmel vittem el innen Lizit, nem tudnak semmit. Azt is a fejemhez vágták, hogy a gyerekkel végig házaltam Európát. Négy országot kerestem meg.

Az osztrákokat, a szlovákokat, a cseheket és a horvátokat. Ennyit arról, hogy az egész kontinensen cipeltem magammal a gyereket. A horvátok olyan ideális feltételeket vázoltak, ami mind a családnak, mind Lizinek tökéletes volt. Ez döntött. A lányom soha nem veszíti el a magyarságát, sem az állampolgárságát. Hogy felnőttként hova sodorja az élet, azt nem tudni. Januárban el fog kezdeni horvátul tanulni. Ez volt annak az országnak a teljesen jogos kérése, amely befogadta őt. Az az ország, amely engedi őt szabadon játszani. Ahol nem uralkodni akarnak felette, hanem annak ellenére is partnerként kezelik, hogy még csak 13 éves.”