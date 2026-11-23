A 13 éves Fazekas Lizett korához képest olyan hallatlan elszántsággal és magabiztossággal beszél saját jövőjéről, mintha egy érett, felnőtt sportoló társaságába kerülne az ember. Édesapja, Fazekas Péter is válogatott versenyző volt, mind a ketten ugyanabba a sportágba, az asztaliteniszbe szerelmesek. Fazekas Lizett a nemzetközi pingpong óriási tehetsége, aki egy hosszan elhúzódó és a magyar sportra tipikusan jellemző történet miatt Horvátországnak szerzi a dicsőséget. Csak reménykedni lehet abban, hogy a család döntése és ez az országváltás nem lesz végleges. Mert nagyon jó lenne, ha a 2032-es nyári olimpián, Brisbane-ben nem a horvátok emelnék a magasba az akkor 20 éves magyar lány kezét.
2026-ban egyre több olyan szülő van, aki nem engedi az élsport közelébe a gyermekét. Fazekas Péter erről így beszélt. „Fontos, hogy az életben valamilyen téren az ember sikeres legyen. Nem muszáj ezt a sportban megtalálni. Az élsport az a terület, ahol a sok lemondás, a sok buktató ellenére egy-egy győzelem rengeteget tud adni az embernek. A sport sok mindenre megtanít és fejleszti a személyiséget is. Többen megkérdezték már, hogy nem versenyeztetem-e túl a lányomat, nem hajtom-e túl a gyereket? A válaszom egyértelműen nem. Lizinek kényszerből ki kellett hagynia egy évet, ez alatt csak edzett, semmilyen versenyen nem indulhatott el. Ha ezt nézem, akkor pláne nincs arról szó, hogy túlhajtanám őt.”
„Imádok versenyezni” – szólt közbe Fazekas Lizett. „Ez éltet, alig várom, hogy mehessek.”
„Nagyon odafigyelek arra, hogy ne essünk át a ló másik oldalára” – vette vissza a szót az édesapa. „Lizi gyerek. Egy hónapban két hétvégén megyünk versenyre, ez belefér. Tudom, hogy ő akár minden nap elindulna egy-egy viadalon, de erről szó sem lehet.”
A mai magyar sport legszomorúbb története
Itt érkeztünk el a beszélgetés legkényesebb és legszomorúbb részéhez. 2025. szeptember 16-án jelentették be, hogy Fazekas Lizett országot vált és horvát színekben folytatja a pályafutását. A kislány ekkor már az európai U13-as ranglista első helyén állt. Mindez fél évvel azok után történt, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség kitette a gyereket az utánpótlás válogatott keretből.
„Magyarország jogilag nem veszítette el a lányomat. Eddig semmi olyan nem történt, ami kizárná azt, hogy – ezt még egyszer hangsúlyoznám, jogilag – Lizi a jövőben magyar színekben versenyezzen” – mondta el Fazekas Péter. „Ugyanakkor nem véletlen, hogy a család ezt a drasztikus lépést megtette. Ami azzal járt, hogy a lányom három évig sem világbajnokságon, sem Európa-bajnokságon nem indulhat. 2026. januárjában kapta meg a horvát állampolgárságot, innen kezd az óra ketyegni három évig. Ez alatt az időszak alatt Lizi bármikor visszajöhetne Magyarországra.”
De erre most szinte semmilyen esélyt nem látok. Mi tényleg nem akartuk ezt meglépni, ez a döntés az utolsó csepp volt a pohárban, akkor húztuk meg ezt, amikor már semmi reményt nem láttunk a konfliktusok rendezésére. Én csak azt láttam, hogy az a szakmai irány, amit a magyar szövetség képvisel, nem jó. Lizit ebbe a rossz rendszerbe akarták belekényszeríteni, amit én nem szerettem volna. Tudom, hogy miket vágnak a fejemhez. Hogy miattam alakult ki ez az egész. Hogy én akadályoztam meg a lányom fejlődését a magyar válogatottban. Ez azonban nem igaz. Ki lenne az az apa, aki ártani szeretne a lányának? Én biztosan nem.”
A MOATSZ visszavág
A magyar szövetség egyik legerősebb válasza az volt, hogy az a Fazekas Péter ne szóljon egy szót sem, aki korábban a MOATSZ fejlesztési igazgatójaként, majd később sportigazgatójaként dolgozott, aki felelős volt az utánpótlásért és akinek az irányítása alatt sem született semmi értelmezhető eredmény. Fazekas Péter erre így válaszolt. „Ez hazugság, hiszen akkor, amikor ott dolgoztam, az eredményeink jobbak voltak mind utánpótlás, mind felnőtt szinten a jelenleginél. Négy évvel ezelőtt teljesen szétverték a felnőtt női és férfiválogatott kereteket. Európa-bajnoki érmes és más játékosokat raktak ki a válogatottból mindenfajta indok nélkül. Ennek eredményeként sikerült idén összehozniuk minden idők leggyengébb Európa-bajnoki szereplését az utánpótlásban és a felnőtteknél egyaránt. Több klubbal együtt megszűnt a negyvenszeres magyar bajnok és huszonötszörös BEK-győztes Statisztika. Az utánpótlást addig folyamatosan biztosító KSI is romokban hever. Pár éve még 4000 igazolt játékos volt, ami mára 2350-re csökkent. De térjünk vissza rám: a jogköreim korlátozottak voltak. Mindenben az elnök, a főtitkár és a válogatott edzők döntöttek.
Ezzel nem akarom a magam felelősségét csökkenteni, mert biztosan hibáztam.
Nekem a sportág bázisbővítésével, az utánpótlás programok koordinálásával, a hazai versenyek lebonyolításával, az éves versenynaptár elkészítésével kellett foglalkoznom. Nem voltam elégedett azzal, amit elértem, nagyon sok területen szerettem volna változást elérni és rengeteg konfliktusba kerültem a válogatott edzőivel. De akkor még megengedték, hogy a kilencéves lányom mögé beüljek a versenyeken. Azokon a versenyeken, amelyekre saját pénzemen utaztam ki. A dolog akkor vált vállalhatatlanná, amikor megtiltották, hogy edzőként a lányom meccsein ott ülhessek az edzői széken. Itt éreztem először azt, hogy ez a konfliktus feloldhatatlan. Ha én annak idején aláírom azt a szerződést, amit a magyar szövetség vezetése elém rakott, azzal a lányomnak ártottak volna. Szakmailag teljesen kivették volna Lizit a kezeim közül, korlátozták volna a nemzetközi versenyeken való indulását. Hat év közös munka ment volna a kukába.
Ez a történet nem rólam szól. Nem az én sértettségemről. A lányomról, az ő sorsáról. Akik most azzal vádolnak, hogy szinte örömmel vittem el innen Lizit, nem tudnak semmit. Azt is a fejemhez vágták, hogy a gyerekkel végig házaltam Európát. Négy országot kerestem meg.
Az osztrákokat, a szlovákokat, a cseheket és a horvátokat. Ennyit arról, hogy az egész kontinensen cipeltem magammal a gyereket. A horvátok olyan ideális feltételeket vázoltak, ami mind a családnak, mind Lizinek tökéletes volt. Ez döntött. A lányom soha nem veszíti el a magyarságát, sem az állampolgárságát. Hogy felnőttként hova sodorja az élet, azt nem tudni. Januárban el fog kezdeni horvátul tanulni. Ez volt annak az országnak a teljesen jogos kérése, amely befogadta őt. Az az ország, amely engedi őt szabadon játszani. Ahol nem uralkodni akarnak felette, hanem annak ellenére is partnerként kezelik, hogy még csak 13 éves.”
Nem foglalkoznak azzal, mit mondanak róluk
Fazekas Péter szerint az érzelmileg és szakmailag is nehéz döntés következményeitől nem kell félteni a lányát. „Lehet, hogy vannak olyanok, akik bántanak bennünket, de ezzel nem kell foglalkozni. Írhat itt bárki bármit, helyette 10:9-nél senki sem fogja bepörgetni a labdát. Tisztában vagyok azzal, hogy a lányomra vetülő ellenséges emberek célpontja valójában én vagyok.
Ők nem tudják, hogy család milyen áldozatokat hozott meg az évek alatt, azért, hogy mind a két gyerekünk sikeres legyen a saját sportágában. (Fazekas Lizett testvére szintén válogatott sportoló, tehetséges teniszező.) Három évvel ezelőtt eladtuk a házunkat, hogy anyagilag finanszírozni tudjuk a gyerekek fejlődését. Mi mindig egy dolgot tartottunk szem előtt: hogy mi a jó a gyerekeinknek. Lizi esetében is csak azt szerettem volna, hogy az álmait megvalósíthassa. Ezt ebben a visszahúzó közegben nem lehetett megtenni.”
Fazekas Lizett és az olimpia
Bátorfi Csilla 1986-ban 17 évesen nyert egyéni Európa-bajnoki címet Prágában. Adódik a kérdés, hogy az edző-édesapa hol látja a lányát három év múlva, amikor Fazekas Lizett 16 éves lesz? „Ostobaság lenne részemről azt mondani, hogy 2029-ben a lányom felnőtt Európa-bajnokságot nyer. Ez ebben a sportágban ma már nem jellemző. 1986-ban teljesen más volt a mezőny, Bátorfi pedig tényleg istenadta tehetség volt. Hogy a lányom is az lenne? Ezt én nem tudom, csak reménykedem benne, hogy ez tényleg így van. Amikor a világranglista kétszázadik helyén álló versenyző meg tudja verni a harmincadik helyen állót, nem lehet semmit biztosra venni.
Inkább abban reménykedem, hogy Lizi ott lehet a 2032-es nyári olimpián, Brisbane-ben. Ez tényleg csodálatos dolog lenne.
Los Angeles? Annak nincs realitása. Annak ellenére sincs, hogy Lizi neve már ott van a felnőtt női világranglista 414. helyén. Hogy került oda? Úgy, hogy elindult két U19-es versenyen – az ezeken való indulás már felnőtt ranglista pontot ad. Két U19-es viadalt nyert meg, ez 20 pontot ért, meg egyszer elindult egy felnőtt Contender-versenyen, Zágrábban, ahol az első fordulóban elverte őt a kínai Csu-sze Ping, aki a világranglista 46. helyezettje. Az első szettet 11:9-re nyerte csak meg a kínai. Ez a vereség 2 pontot ért a felnőttek világranglistáján. A Los Angeles-i kijutáshoz az első százba kellene kerülnie Lizinek. Ez irreális elvárás lenne.”
A kislány, aki a világ legjobbja akar lenni
„Hogy mennyire vagyok tehetséges, azt én nem tudom, csak hallom, hogy ezt mondják rólam. Szeretném elhinni, hogy így van, de nem agyalok ezen nap mint nap. Inkább próbálok ebből erőt meríteni. Ugyanakkor figyelek arra, hogy az életem ne csak erről szóljon. Ha otthon vagyok, nem asztaliteniszt nézek, hanem inkább filmeket. A pingpongon kívül szeretek sminkeléssel foglalkozni. Az a célom, hogy a világ legjobbja legyek.”
„Nekem ilyen céljaim soha nem lehettek” – ezt már az édesapja, Fazekas Péter tette hozzá mosolyogva. „Én is eljutottam a felnőtt válogatottságig, de soha nem jutott eszembe, hogy ezt a mondatot kimondjam. Tudtam, hogy nincs realitása a dolognak, éppen ezért csodálom a lányomat, hogy mindezt ki meri mondani. Ez azért egy ilyen korú versenyzőnél egyáltalán nem mindennapos.
Sokan azt mondják, hogy az ő álmai az én meg nem valósult vágyaimmal találkoznak, de ez nem igaz. Nem azért hajtom előre Lizit, mert azt szeretném belőle kisajtolni, ami nekem sosem adatott meg.
Ismerem ezt az érzést, sok szülő esik ebbe a csapdába. Nálunk ez nem így van. Már csak azért is, mert a saját sportolói pályafutásommal alapvetően elégedett vagyok. Még akkor is, ha biztosan lehettem volna jobb, mint a világranglista 105. helyezettje – az én pályafutásomban ez volt a csúcs. Na meg az, amikor az osztrákok világbajnokát, Werner Schlagert 2004 novemberében legyőztem. Nekem ez volt a sportpályafutásom legemelkedettebb pillanata. Remélem, a kislányomnak sok ilyen momentum adatik meg az életében.”
Fazekas Lizett boldogsága és könnyei
Játsszunk el egy gondolattal. Azzal, hogy az egyik nap azzal megy haza Fazekas Lizett, hogy elege lett, szeretné befejezni a sportot, az asztaliteniszt. Vajon az edző-édesapa el tudná-e mindezt viselni? „Szerintem el, bár borzalmasan nehéz lenne. Biztos, hogy nagyon rosszul esne, biztos, hogy meggyőzném őt százszor az ellenkezőjéről. Ugyanakkor tudom, ha valaki tényleg eljut erre a pontra, s meghozza a végleges döntést, akkor azt el kell engedni. Mert ha nem így teszünk, akkor a kiégés felé hajtjuk a sportolót – ez esetben a lányomat.”
„Apa, ne félj” – szólt közbe ekkor mosolyogva Fazekas Lizett. „Nem lesz olyan nap, hogy így jönnék haza. Hogy miért? Mert boldog embernek tartom magam. Mi a boldogság? Ha megnyerek egy versenyt. Az mindenképpen jó.
Sírni is szoktam, főleg akkor, ha csalnak ellenem.
Októberben egy koreai versenyző ellen játszottam a negyeddöntőben. Olyan meccsen vesztettem, amelyen kétszer is ellenem ítéltek. 10:9-nél egymás után két pontot vettek el tőlem. Akkor előtörtek a könnyeim. De tudom, az élet majd visszaadja mindezt nekem.”
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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