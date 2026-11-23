Árulkodó a miniszter július 25-én közzétett, fotóval illusztrált Facebook-bejegyzése is, amelyben a Déli körvasút projekt részét képező Soroksári út fölötti vasúti híd helyére illesztését ünnepli. A magasztos szavak között ez is olvasható: „Számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán – de ezt nem feledve azt ettől függetlenül sose tévesszük szem elől, hogy itt legalább egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül most.”

Mindezek alapján joggal merülhetnek fel bizonyos kérdések.

Ha valóban szabálytalanság történt, Vitézy miért nem emelt kifogást a közbeszerzési eljárás ellen a NIF felügyelőbizottsági tagjaként, miért nem fordult a hatóságokhoz vagy az Állami Számvevőszékhez, illetve ezek után miért fogadta el 2022-ben az államtitkári felkérést?

Ha viszont annak idején mindent rendben talált és nem jelzett semmiféle szabálytalanságot, akkor a Tisza-kormány minisztereként miért változott meg a kivitelezőt illető álláspontja? Az újabb és újabb kérdések felbukkanásának a tárcavezető hogyan másként, mint egy Facebook-bejegyzéssel igyekezett elejét venni, amelyben a VEKE kritikájára így reagált: „A projekt megrendelői oldalán a műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgoztam, a közbeszerzést nem én irányítottam, annak döntéshozatalában nem vettem részt.”

Mindezek miatt a V-Híd-sztori politikai értelemben nem tét nélküli Vitézy számára. Az ügy a miniszter megítélése, illetve a kormányon belüli pozíciója szempontjából is érdekes lehet, mert bár egyelőre a kormányzat legnépszerűbb minisztere, Magyar Péternél is jobb számai vannak, de múltbéli kacskaringói ronthatnak helyzetén. A Déli körvasút ugyanis a kivitelezőváltás és az ehhez szükséges új közbeszerzés időigénye miatt jó eséllyel jelentősen késik majd. Ez, éppen a beruházás tömegeket érintő jellege miatt, kiválthat némi elégedetlenséget, és könnyedén tűnhet Vitézy személyes politikai kudarcának. A tárcavezető népszerűségének csökkenése pedig kimondottan jól jöhet a miniszterelnöknek, aki így letörhetné a tárcavezető jelentette potenciá­lis konkurenciát.