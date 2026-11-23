Vitézy bábáskodott a projekt felett
Eddig a közelmúlt történései, érdemes ugyanakkor egy kicsit elmerengeni a múlton. A közlekedési és beruházási miniszter Déli körvasúttal kapcsolatos mostani kommunikációja ugyanis kissé eltér a korábbitól, merthogy maga is részt vett a projekt előkészítésében. Erre hívta fel a figyelmet például a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) október elején, amikor a közösségi médiában úgy fogalmaztak: „Igen vastag a bőr az arcán Vitézynek, amikor minden felelősséget a V-Hídra tol a Déli körvasút ügyében. […] Ha valaki az első pillanattól kezdve ott bábáskodott a projekt körül, az maga Vitézy volt.”
Emlékeztettek arra is, hogy a beruházást 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) készítette elő, az azt vezető Vitézy Dávid a projektet akkor az elmúlt száz év legfontosabb vasúti fejlesztésének nevezte. Ez a véleménye ugyan vélhetően nem változott, így ennél lényegesebb, hogy Vitézy a teljes tervezési folyamatot felügyelte, a BFK végig ott volt a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) mellett minden egyeztetésen. Sőt, Vitézy 2021-ben tagja volt a kivitelezési közbeszerzést kiíró NIF felügyelőbizottságának, amely jóváhagyta a közbeszerzést. A VEKE egy 2022 júliusában készült fotót is mellékelt, amelyen Vitézy mások mellett Sárváry Istvánnal, a V-Híd vezérigazgatójával ül egy asztalnál egy vendéglátóhelyen.