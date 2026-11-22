Gulyás Gergely előkerült, elmondta a véleményét a kormányinfók hiányáról + videó
Hosszú szünet után szólalt Gulyás Gergely a Nemzeti Kommunikációs Hálózat „Nemzeti Kibeszélő” című fórumán. A beszélgetés során kitért arra is, hogy már hónapok óta nem tartottak Kormányinfót.
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