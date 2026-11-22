A második félidőben már pontosabbak voltak a barcelonai befejezések, s negyedóra alatt kiegyenlített a hazai csapat: Gerard Martín, majd Fermín López vette be Gulácsi kapuját.

Őket Pau Navarro követte a sorban, azaz a Villarreal védője öngólt vétett. Gulácsi a második félidőben bemutatott néhány nagy védést, többek között volt lipcsei csapattársa, Dani Olmo lövése után is, a Villarrealnak viszont nem volt komoly egyenlítési esélye. A Barcelona 3-2-re nyert, a vesztes öngólt szerző Navarro délutánját pedig a ráadásban kapott második sárga lapja tette még rosszabbá.

Gulácsi Péter nem győzelemmel ünnepelte kislánya születését

Gulácsi Péter először védett azóta, hogy megszületett a kislánya, s bár jól indult a szempontjából a mérkőzés, a pályán végül nem volt mit ünnepelnie.

A Barcelona továbbra is csak a Real Madrid elleni vereség során veszített pontokat a La Liga 2026/27-es kiírásában, így 36 ponttal vezet, míg a Real 33 ponttal áll a tabella második helyén. A Villarreal 15 ponttal a 9. pozíciót foglalja el.