A szünet után aztán a kieli kapus, Timon Weiner óriási hibája segítette előnyhöz a hazaiakat. Az 50. percben Alexander Bernhardsson szöglete kicsúszott a kezéből, és a labda a hálóba került.

Dárdai Bence a 64. percig volt pályán, ekkor Yannick Gerhardt váltotta. Tobias Strobl egyszerre négy játékost cserélt le, a frissen beállók pedig hamar meghálálták a bizalmat. Fraser Hornby a 67. percben megduplázta az előnyt, majd a 76. percben Reese szöglete közvetlenül a kapuba került.

A Wolfsburg így 3-0-ra győzött, sorozatban negyedik hazai bajnokiját nyerte meg, és a negyedik helyen áll a Bundesliga 2. tabelláján, mindössze két pontra a közvetlen feljutást jelentő második pozíciótól.

2. Bundesliga, 12. forduló

VfL Wolfsburg–Holstein Kiel 3-0 (0-0)

Gólszerzők: Weiner (50., öngól), Hornby (67.), Reese (76.).