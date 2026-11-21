Tiszás trükk és a szerény minimálbér-emelés
A jövő évi minimálbér 7,5 százalékkal emelkedik. Ennyire alacsony növekedés tíz év óta nem volt, csak egyszer a koronavírus-járvány alatt. A maximális adójóváírás jövőre is csak azoknak fog járni, akik a minimálbér fölött egy forintot nem keresnek. Ők pedig nincsenek sokan.
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