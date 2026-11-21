Amerikai figyelmeztetés az európai karácsonyi vásárokkal kapcsolatban

Míg Németországban igyekeznek biztonságossá tenni a karácsonyi vásárokat,

Az amerikai nagykövetségek Európa-szerte összehangolt biztonsági figyelmeztetéseket adtak ki, amelyekben arra kérik az amerikaiakat, hogy maradjanak éberek az ünnepi piacokon, fesztiválokon, közlekedési csomópontokban és más zsúfolt nyilvános helyeken.

A Newsweek amerikai lap legalább 11 amerikai misszió által közzétett figyelmeztetést nézett át, köztük a londoni (Egyesült Királyság), a berlini (Németország), a madridi (Spanyolország), a dublini (Írország), a lisszaboni (Portugália) és a szófiai (Bulgária) misszióét. A legtöbbet november 16-án tették közzé, míg a litvániai, ukrajnai és oroszországi missziók november 13-i keltezéssel adták ki közleményeiket. A közlemények lényegében azonos útmutatást tartalmaznak, és nem írnak le megerősített vagy városspecifikus terrorcselekményt.

A riasztások a figyelmeztetés helyszínét „Európa-szerte” jelölik, bár a dublini riasztás hivatalosan Írországra vonatkozik országszerte, a londoni közlemény pedig az Egyesült Királyságot és Európát is felsorolja.