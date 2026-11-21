„Magyar Péter hazudott és lebukott”

Bóka János bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni a készpénz tényleges eredetéről és tulajdonosáról. Szerinte azonban feltűnő, hogy ezeknek a kérdéseknek a tisztázása már nem tűnik olyan sürgetőnek sem a hatóságok, sem a kormánypárti sajtó számára.

A politikus ennél jóval határozottabban fogalmazott Magyar Péter szerepéről:

az viszont biztos, hogy Magyar Péter hazudott és lebukott. Az is biztos, hogy Magyar Péter politikai lincselést próbált végrehajtani a közösségünkön. Az is biztos, hogy ehhez az új ÁVH lelkesen asszisztált.

A frakcióvezető szerint a történtek súlyosan megkérdőjelezik a vagyonvisszaszerzési hivatal hitelességét és politikai függetlenségét.

Úgy fogalmazott, ha valakinek eddig kétsége lett volna arról, hogy az általa következetesen „új ÁVH”-nak nevezett szervezet a Tisza Párt politikai rendőrsége, akkor szerinte a mostani ügy erre is bizonyítékot szolgáltatott.

Több kérdést is feltett a frakcióvezető

Bóka János a bejegyzése végén három kérdést fogalmazott meg, amelyek szerinte túlmutatnak a Seszták-ügyön, és a hatóságok jövőbeni működését is érintik.

Ki hisz el ezek után bármit, amit Magyar Péter a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban mond? Mennyi hitele maradt ezután az új ÁVH-nak? A jövőben is asszisztálni fog az új ÁVH a Tisza politikai lincselési kampányaihoz?

– zárta bejegyzését a frakcióvezető.