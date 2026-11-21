Hazaengedik a börtönből Bús Balázst
Napokon belül hazamehet Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke, miután az ügyészség a védői indítványnak helyt adva kezdeményezte letartóztatásának megszüntetését és bűnügyi felügyeletének elrendelését. A volt óbudai polgármester június óta van rács mögött az NKA-.botrány miatt.
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