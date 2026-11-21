Ha a hatóságok rendelkeztek olyan információkkal, amelyek alapján célzottan kutattak bizonyos ingatlanokon és területeken, akkor különösen fontos lenne tisztázni, milyen kapcsolatban állnak ezek a helyszínek a büntetőeljárás gyanúsítottjaival. A tulajdonosi viszonyok az ingatlan-nyilvántartásból is ellenőrizhetők, a nyomozó hatóságok pedig a törvényes eljárási keretek között ennél jóval szélesebb körű információkhoz férhetnek hozzá.

Fabó György neve új irányba tereli a történetet

A TV2 Híradójának csütörtöki riportja újabb részleteket mutatott be a lehetséges rejtekhelyekről. Egy informátor egy Felsőpetény környéki erdős területre, valamint egy elhagyatott pajtához vezette a televízió stábját. A beszámoló szerint az érintett területek Fabó György vállalkozóhoz és volt feleségéhez köthetők. A TV2 információi alapján a vállalkozó ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik a Győri Törvényszéken egy sokmilliárdos számlagyárügyben.

A riportban ugyanakkor fontos körülményként jelezték, hogy az informátor állítását, miszerint az adott pajtában is találtak pénzt, nem sikerült függetlenül ellenőrizni. A hatóságok sem erősítették meg, hogy pontosan melyik helyszínen mekkora összeget foglaltak le.

Nem ugyanaz a büntetőeljárás és a tulajdonjog bizonyítása

Érdemes felidézni, hogy a Volánbusz-ügyben még 2021-ben indult nyomozás a 2015 és 2018 közötti autóbusz-beszerzésekkel és egyéb ügyletekkel összefüggő feltételezett bűncselekmények miatt. A Központi Nyomozó Főügyészség 2026 májusában külön eljárást indított a korrupciós szálon. A hatóság gyanúja szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz juthatott.

A mostani készpénzleletet november 12-én és 13-án, Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében végrehajtott kutatások során találták meg. A lefoglalt vagyon 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt.

A pénz egy részét erdőben elásva, más részét raktárakban, mezőgazdasági épületekben, lakóingatlanban és egy elrejtett széfben találták meg. Az összeget a Magyar Államkincstárba szállították, de a tulajdonos személye továbbra sem tisztázott.