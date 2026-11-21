Ferrari-betli Las Vegasban, az időmérő győztesét is hátrasorolják
A 2026. évi Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, de a Mercedes olasz világbajnokának büntetése miatt Max Verstappen (Red Bull) indulhat az első rajtkockából. A kvalifikáció utolsó szakaszát Ferrari nélkül rendezték, ilyenre legutóbb a tavalyi imolai versenyhétvégén volt példa.
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