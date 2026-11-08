A pole pozíciót Lando Norris szerezte meg, mellőle Andrea Kimi Antonelli indulhat a vasárnap magyar idő szerint 18 órakor kezdődő futamon.
Magyar futballistának üzent a Forma–1 négyszeres világbajnoka, felidézte saját emlékét
Különleges köszöntést kapott Willi Orbán, a magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig védője, aki szombaton a 400. tétmérkőzését játszotta a lipcsei csapat színeiben. Ez alkalomból a Forma–1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen személyes üzenetet küldött neki, és egy találkozóra is meghívta Orbánt. Verstappen eközben Brazíliában versenyez, ahol büntetést kapott.
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