Pelé rájött, hogy Maradona ledöntheti a háromszoros világbajnok brazil szobrát. Miközben a futballvilág Maradonát ünnepelte, a brazil legenda minden egyes megnyilvánulásában arról írt, hogy őt és Maradonát nem lehet semmiben sem összehasonlítani. Pelét a mexikói világbajnokságon történtek nagyon felbosszantották. Maradona az Anglia elleni negyeddöntőjében előbb kézzel ütötte a kapuba a labdát, majd néhány perccel később megszerezte a futballtörténelem egyik legnagyszerűbb gólját. Pelé számára azonban az első gól, az úgynevezett „Isten keze” elfogadhatatlannak bizonyult. Nemcsak a szabálytalanság zavarta, hanem az is, ahogyan Maradona később büszkén beszélt róla.

A brazil legenda vallásos emberként rossz szemmel nézte, hogy Maradona a kézzel szerzett gólt ilyen elnevezéssel ruházta fel.

A doppingügyek, az alkohol- és drogproblémák, valamint Maradona pályán kívüli viselkedése szintén olyan dolgok voltak, amelyekkel Pelé nem tudott azonosulni.

A konfliktust a brazilok és az argentinok közötti állandó rivalizálás is táplálta. Argentína 1986-os világbajnoki győzelmével már két elsőségnél tartott, míg Brazília akkor három világbajnoki cím birtokosa volt. A különbség csökkenése a brazil közvélemény számára is érzékeny kérdéssé vált. A két ország szurkolói ráadásul egészen másként viszonyultak a futballhoz, a sportszerűséghez és a szabályok határainak feszegetéséhez. Az argentinokat a brazilok gyakran trükköző, a szabályokat saját javukra értelmező futballistáknak tartották, miközben saját hasonló megoldásaikat inkább leleményességként értékelték. Maradona személyisége tökéletesen beleillett ebbe a sztereotípiába.

Olyanok vagyunk, mint az olaj és a víz.

Ezzel a találó mondattel jól jellemezte Maradona kettőjük viszonyát. A két klasszis rivalizálása sokkal többről szólt, mint arról, ki volt a jobb futballista. Két különböző személyiség, két futballnemzet és két egészen eltérő világkép ütközött egymással. Pelé a nagyságot képviselte, hiszen ő volt az az egyetlen labdarúgó, aki háromszoros világbajnoknak mondhatta magát. Maradona lázadó volt, aki a társadalom alsóbb rétegeiből indulva jutott fel a futballvilág tetejére, és soha nem volt hajlandó igazodni az elvárásokhoz.