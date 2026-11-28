Az argentin számára ez a pár mondat árulással ért fel. Különösen azért, mert korábban éppen Pelé volt az, akitől tanácsokat kapott, és akinek a véleményére sokat adott. A sértettség azonban egy ideig nem kapott nyilvánosságot. Az akkor 21 éves Maradona még nem volt szupersztár.
1986: a fordulat éve
Az igazi fordulat az 1986-os mexikói világbajnokság után történt. Maradona vezérletével Argentína megnyerte második világbajnoki címét, az argentin klasszis pedig olyan teljesítményt nyújtott, amely után világszerte egyre többen kezdték Pelé utódjaként emlegetni. A két legenda közötti rivalizálás ekkor vált igazán élessé. Pelé hosszú éveken keresztül szinte megkérdőjelezhetetlenül birtokolta a világ valaha volt legjobb játékosának járó képzeletbeli címet.
Alfredo Di Stéfano, Eusébio és Johan Cruyff is képes volt megközelíteni a szintjét, de egyikük sem ért fel Peléhez. Erre csak Maradona volt képes.
Az argentin zseni nemcsak kivételes technikai képességekkel rendelkezett, hanem magával ragadta az egész válogatottat. Nem egyedül nyerte meg a vb-mérkőzéseket, de amikor igazán jó formában futballozott, a csapattársai is jobban játszottak.