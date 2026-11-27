„Amikor megnézi ezeket a felvételeket, ön szerint lehetséges-e, hogy bármi, amit ezeken látunk, földönkívüli eredetű? Katonai eszközökről van-e szó? Mik lehetnek ezek?”– kérdezte Burman a NASA igazgatójától.

A NASA helye mindenképpen ott van az asztalnál

Jared Isaacman elmondta, hogy a NASA akkor „kapott helyet az asztalnál”, amikor Donald Trump amerikai elnök az év elején felszólította a védelmi minisztériumot és a központi hírszerző ügynökséget az azonosítatlan repülő tárgyakkal, az ufókkal, és azonosítatlan légi jelenségekkel, az UAP-okkal kapcsolatos aktáik nyilvánosságra hozatalára.

A Pentagon által nyilvánosságra hozott egyik korábbi titkos ufó-felvétel Fotó: Department of Defense

Ezt a kezdeményezést ma már hivatalosan „Az azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) kapcsolatos találkozásokra vonatkozó elnöki nyilvánosságra hozatali és jelentéstételi rendszer” (PURSUE) néven emlegetik.

„Minden ilyen esetnél az az álláspontom, hogy legyünk nyitottak. Hiszen valahol a mi dolgunk az, hogy utánajárjunk annak, vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban? És azt mondom, figyeljünk, ha földönkívüliekről van szó, mert ilyen esetben a NASA-nak mindenképpen ott van a helye az asztalnál” – hangsúlyozta a NASA vezetője.

Több UAP-jelenségre sincs elfogadható magyarázat Fotó: EarthSky

Jared Isaacman azt is megjegyezte: „Ha ez a mostani egy újabb Szputnyik-pillanat, akkor legutóbb, amikor ilyesmi történt, nagyon jól teljesítettünk. Rögtön az lehet az első kérdés, hogy vajon nem »vörös« technológiáról van-e szó? Nem egy ellenfél tesztel-e esetleg valamilyen új generációs hajtóművet? Ez a verzió mindenképpen a lehetséges forgatókönyvek közé tartozik.” (A katonai gyakorlatokon szokás általában az ellenséges erőket „vörösnek” nevezni.)

Jared Isaacman ígérete szerint a NASA nagyobb nyitottságot fog tanúsítani ufó-ügyekben Fotó: Space.com/Getty

A tévéműsor vezetője, Blake Burman ezután megkérdezte a NASA igazgatójától: „De mégis, mit súg a megérzése?”

Jared Isaacman erre a következőket válaszolta: „Azt mondanám, inkább afelé hajlok, hogy valami olyan jelenségről lehet szó, ami valós, illetve előfordulhat. Vannak olyan (mesterséges eredetű) dolgok, amelyek éppúgy megtörténhetnek, mint a megfigyelhető természeti jelenségek. Emellett jó esélyt látok arra is, hogy egyfajta »Szputnyik-pillanat« zajlik éppen, és új lopakodó, vagy következő generációs technológiákat tesztelnek.” A NASA igazgatója mindehhez hozzátette, hogy az űrküldetések még alig térképezték fel a saját „hátsó udvarukat”.