A pacifikus tűzgyűrű térségét heves vulkanizmus jellemzi Fotó: H-Hachette Magazine

A mélytengeri régióban uralkodó hatalmas víznyomás megakadályozza a heves, robbanásos kitöréseket; az óceáni aljzat hasadékaiból kiömlő láva a dermesztően hideg, alig +2, +3 Celsius fokos vízben gyorsan megdermed, és vánkosszerűen felboltozódva úgynevezett párnaláva formációkat hoz létre.

Párnaláva-formáció az óceán mélyén Fotó: National Undersearch Research Program (NURP)

Normális esetben tehát az ekkora mélységben, vagyis 6000 méteren -ahol a robbanásos kitörés nyomait észlelték-, a 600 atmoszférás hidrosztatikus nyomás jelenlegi ismereteink szerint megakadályozná a robbanásos kitörést, ami sokkal inkább a sűrűbb, lassabban szivárgó lávafolyásoknak kedvez.

A Challenger-mélység peremén megfigyelt lávafolyások azonban ahhoz az erőteljes, forró gázoktól kavargó robbanásos vulkánkitörésekhez hasonlítanak, mint amilyen például a Vezúv i. sz. 79-ben történt kitörése volt, ami rövid időn belül vastag vulkáni hamuval borította el Pompejit, teljesen elpusztítva az ókori várost.

Olyasmi zajlott a mélyben, aminek nem lett volna szabad bekövetkeznie

„Földtudósként nem mondanám, hogy számítani lehetett volna erre” – magyarázza Sune Nielsen, a franciaországi Lotaringiai Egyetem geokémikusa, aki nem vett részt a kutatásban. „Sőt, éppen ellenkezőleg!” -fűzi hozzá a földtudós.

Ha a két kőzetlemez határán fekvő Challenger-mélységbe süllyesztenénk a Föld legmagasabb hegycsúcsát, a 8 884 méter magas Mount Everestet, az óceán felszínéről kereken 2 168 méter mélyre kellene lemerülnünk ahhoz, hogy elérjük a csúcsát.

A felszínről több mint kétezer métert kellene lemerülni ahhoz, hogy elérjük az Everest csúcsát Fotó: Wikimedia Commons/Luca Galuzzi

A geológiai oceanográfia szaktudósai nem tudják pontosan, hogy miért olyan szédítően mély a Cahllenger-árok, de sikerült néhány olyan nyomra bukkanniuk, ami megmagyarázhatja, hogy az óceáni kőzetlemez egy keskeny sávja miért bukik alá különösen gyorsan és meredeken a mélybe.

A kőzetlemez görbülete azért lehet rendkívül meredek, mivel a Mariana-lemez és a Csendes-óceáni-lemez kőzetei nem kapcsolódnak túl szorosan egymáshoz, ezért süllyedhet a Csendes-óceáni-lemez nagyon meredeken, és görbülhet meg extrém módon.